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Радченко: «Зениту» придётся прийти в себя, чтобы победить ЦСКА и попасть в финал Кубка

Радченко: «Зениту» придётся прийти в себя, чтобы победить ЦСКА и попасть в финал Кубка
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от ответного матча между сине-бело-голубыми и ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Игра пройдёт 15 мая. Её начало запланировано на 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шансы у «Зенита» в кубковом матче с ЦСКА есть, их никто не отменял. Я думаю, что команда готовится к этой игре по плану, наверняка, он был до поражения от ЦСКА. Команда Семака и руководство хочет выиграть Кубок России, поэтому «Зениту» придётся прийти в себя, чтобы пройти в финал и реабилитироваться перед своими болельщиками, которых будет очень много», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, первая игра между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» завершилась ничейным результатом. Команды сыграли со счётом 1:1.

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