Вальдано: в «Реале» отказался исполнять роль Пике, и меня наказали

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано рассказал о том, почему его уволили из «Королевского клуба». Произошло это в те времена, когда «Реал» возглавлял нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Вальдано конфликтовал с последним, и испанские СМИ писали, что его отставка была обусловлена именно этим конфликтом. Вальдано отметил, что его увольнение в немалой степени было обусловлено тем, что он не делал того, что делает защитник «Барселоны» Херард Пике.
«В «Реале» я отказался исполнять роль Пике, и меня наказали. Такое впечатление, что ты предатель родины, если не способен серьёзно критиковать арбитров. Когда «Барселона» показывала очень высокий уровень игры, клуб даже и не думал обращать внимание на судейство. То же самое сейчас происходит с «Реалом», — цитирует Вальдано BeiN Sports.
Пике в последнее время нередко критиковал арбитров, обслуживавших матчи с участием «Барселоны».