Рамирес: надеюсь стать для «Краснодара» своим Марсело

22-летний эквадорский защитник Кристиан Рамирес, этой зимой пополнивший состав «Краснодара», дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову. Рамирес признался, что ничего не знал о своём новом клубе до первого контакта, а также рассказал, что старается быть похожим на защитника «Реала» Марсело.
«Если честно, то о „Краснодаре“ ничего не знал. Но это нормально, «Краснодар» ведь не так долго существует. Хотя, честно говоря, в Эквадоре мы вообще знаем о России лишь одну вещь – у вас холодно. Конечно, я сразу начал расспрашивать о клубе у своего друга Кристиана Нобоа. Он сказал: «Первое – это инфраструктура. Мало у кого в Европе такая есть». Я приехал в Краснодар – и в этом убедился. «Второе – теплый, спокойный, современный город». И это тоже правда. «Третье – «Краснодар» очень амбициозен и борется за самые высокие места». По тем матчам, которые я посмотрел, показалось, что команда действительно очень сильна. Надеюсь помочь ей и выиграть первый титул в истории. За этим я и приехал.
Мне всегда нравился Роберто Карлос. Во-первых, мы левши. Во-вторых, играем на одной позиции. В-третьих, любим атаковать. Кстати, философия «Краснодара» мне очень близка – нацеленность команды на нападение очень важна. В общем, в юности я очень хотел быть похожим на Роберто. Думаю, что качества у нас всё-таки разные, поэтому сейчас обращаю внимание на Марсело из «Реала». Он мой любимый действующий игрок. Опять же, защитник, который любит атаковать, играть красиво. Я тоже стараюсь демонстрировать технику и максимально обострять. Надеюсь стать для «Краснодара» своим Марсело», — поведал Рамирес.
Полную версию интервью с новичком «Краснодара» читайте на «Чемпионате» в пятницу в 08:30 мск.