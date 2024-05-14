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Тюкавин близок к Ла Лиге, в Госдуме критикуют лимит на легионеров. Главное к вечеру

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин может стать одноклубником Антуана Гризманна в «Атлетико», а председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров в российском футболе. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 мая.

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