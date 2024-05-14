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Вендел ответил на вопрос о спаде своей результативности в последних матчах

Вендел ответил на вопрос о спаде своей результативности в последних матчах
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Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос, чем обусловлено, что своё последнее результативное действие — голевую передачу, он сделал в полуфинальном матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2), который состоялся 3 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Я бы хотел забивать и отдавать как можно больше, но так не всегда получается. Повторюсь, всегда пытаюсь выкладываться на максимум, помогать в обороне, в развитии атак. Надеюсь, до конца сезона еще смогу принести пользу своими голами и передачами», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, в нынешнем сезоне Вендел принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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