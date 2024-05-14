Вендел ответил на вопрос о спаде своей результативности в последних матчах

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос, чем обусловлено, что своё последнее результативное действие — голевую передачу, он сделал в полуфинальном матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2), который состоялся 3 апреля.

«Я бы хотел забивать и отдавать как можно больше, но так не всегда получается. Повторюсь, всегда пытаюсь выкладываться на максимум, помогать в обороне, в развитии атак. Надеюсь, до конца сезона еще смогу принести пользу своими голами и передачами», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, в нынешнем сезоне Вендел принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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