Луис Энрике: Месси даже не нужно тренировать удары со штрафных

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что нападающий команды Лионель Месси специально не работает над пробитием штрафных ударов.
«По окончании тренировки наши футболисты работают индивидуально. Однако было бы смешно думать, что Месси забивает со штрафных благодаря тому, что мы специально над этим работаем. Месси даже не нужно тренировать удары со штрафных. Он забивает по-всякому. Куман был ещё одним из лучших исполнителей штрафных. Но я не думаю, что Месси забивает себе голову мыслями о рекордах», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
Футболист сборной Аргентины в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао (3:1) стал автором гола со штрафного. Это был 26-й гол Месси за «Барселону», забитый со стандартного положения, и по этому показателю он сравнялся с бывшим защитником каталонского клуба Рональдом Куманом.