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Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс: Салах — самый эгоистичный футболист из всех, кого я видел

Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс: Салах — самый эгоистичный футболист из всех, кого я видел
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Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал нападающего мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха.

«Без сомнений, Мо очень высокого мнения о себе, и он был зол из-за того, что не вышел в стартовом составе на матч с «Вест Хэмом» на прошлой неделе. Салах — самый эгоистичный игрок, которого я когда-либо видел. Даже до игры с «Вест Хэмом», когда Клопп оставил его на скамейке, Мохамед никогда не принимал таких решений тренера», — приводит слова Сунесса британское интернет-издание Daily Star.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с «красными» он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, внутренние Кубки и стал победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 13 результативных передач.

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