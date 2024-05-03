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Юран: даже после «Ахмата» у меня всё спокойно было внутри. Был уверен: доберём ещё очки

Юран: даже после «Ахмата» у меня всё спокойно было внутри. Был уверен: доберём ещё очки
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об атмосфере внутри нижегородской команды перед его отставкой.

«Предчувствия были, потому что «Ахмат» решает свои задачи. Понятно было, что они будут запредельно настроены. Команда стояла в зоне переходных, а у нас опять разбалансировка в составе – Трошечкин вышел на позицию опорного полузащитника оборонительного плана. Однозначно было понятно, что легко там не будет. Но даже после этого проигрыша у меня спокойно было внутри. 5:1 – неприятно, но нужно было готовиться к другим матчам. Я был уверен, что в оставшихся турах мы всё-таки доберём свои три-четыре очка. Видно, что немножко игроки уже переживают и есть внутреннее давление, но паники не было», — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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