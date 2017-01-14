К. Комбаров: в «Арсенале» отличная атмосфера, влился в коллектив с первого дня

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров, который накануне подписал с клубом контракт на полтора года, поделился первыми впечатлениями от пребывания в стане «оружейников».
«Деньги для меня никогда не стояли на первом месте, поэтому в приоритете всегда держал футбол. Атмосфера в «Арсенале» отличная. Приступил к тренировкам, начались серьёзные нагрузки. Многих ребят в команде знаю, так что с первого дня влился в коллектив», – сказал Комбаров в интервью клубной пресс-службе.
Нынешний сезон 29-летний игрок начинал в составе «Томи», за которую успел провести 14 матчей и получил две жёлтые карточки.