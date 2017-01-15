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Агент: Роналдиньо хочет вернуться в футбол в 2017 году

15 января 2017, воскресенье. 00:17. Футбол
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо надеется подписать контракт с клубом, выступающим в Кубке Либертадорес. Об этом сообщил его брат и агент Роберто де Ассис.

«План Роналдиньо — вернуться в футбол в 2017 году. 2016 год был тихим: у нас была возможность летать по всему миру, путешествовать, увидеть другие страны. Мы почувствовали любовь простых людей.

Роналдиньо снова хочет играть. Посмотрим, что произойдёт. Мы думаем, что он будет играть в команде, которая будет выступать в Кубке Либертадорес. Я разговаривал с некоторыми посредниками, но никакой конкретики пока нет», — цитирует агента Ovacion Digital.

36-летний Роналдиньо осенью 2015 года покинул бразильский «Флуминенсе», после чего не выступал в профессиональных клубах.
Источник: Ovacion Digital Сообщить об ошибке
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