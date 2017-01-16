Гордюшенко: летом уже проходил сборы с ЦСКА, но у Гончаренко нагрузки выше

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко поделился впечатлениями от первых дней работы под руководством Виктора Гончаренко.
«Нагрузки поначалу переносились тяжело, первые дня три болели ноги, но сейчас мы вошли в этот ритм, привыкли к интенсивной работе.Тренироваться два раза не так уж просто, тем более когда занятия носят разную направленность: утром мы больше работаем с мячом, а по вечерам над физикой. Мне помогает то, что летом уже проходил сборы с первой командой в Ватутинках, хотя здесь, по объективным впечатлениям, нагрузки выше. Тренируемся все вместе, никто не жалуется, все сознают, что проделанная работа очень сильно поможет нам во второй части сезона», — цитирует Гордюшенко сайт ЦСКА.