Болельщик Горбачёв: не жалеем, что поехали на Евро, во Франции сиделось отлично

Российский футбольный болельщик Сергей Горбачёв, осуждённый во Франции за участие в беспорядках на Евро-2016, но отпущенный на свободу 17 января, рассказал по прилёте в Москву, как его содержали во французской тюрьме.
«Два года не можем возвращаться во Францию, но потом обязательно вернёмся. У нас куча недоделанной там работы. Не жалеем, что поехали на Евро, наше заключение было абсолютно политическим решением.
После этого заключения можно сказать, что я получил диплом о высшем образовании французского языка. Сиделось отлично, как и в любой другой стране. Важно не где, а кто сидит, мы сидели только с русскими. По десятибалльной системе нас содержали между двойкой и тройкой. Все полицейские любят Путина, но выполняют свою работу. Мы очень хотим увидеть свои семьи, мы соскучились», — передаёт слова Горбачёва корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.