Сегодня российских болельщиков, осуждённых во Франции, выпустят на свободу

Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 17 января, выпустят на свободу российских болельщиков Сергея Горбачёва и Алексея Ерунова, осуждённых во Франции в июне прошлого года.
Французские власти признали их виновными за участие в беспорядках на матче между сборными России и Англии в рамках чемпионата Европы по футболу. Решением марсельского суда болельщики получили сроки от одного до двух лет лишения свободы.
Горбачёв и Ерунов должны прилететь в Москву вечерним рейсом из Парижа. Ранее другой российский болельщик Николай Морозов, также осуждённый за беспорядки, уже вернулся в Россию.