В Санкт-Петербурге запустили новый состав с символикой Кубка конфедераций — 2017

19 января в метрополитене Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония запуска нового состава с символикой Кубка конфедераций — 2017.
В церемонии приняли участие министр спорта РФ Виталий Мутко и официальные послы Кубка конфедераций в России – Вячеслав Малафеев и Василий Герелло.
«Это супер! В день Крещения — такое событие! Метро — это самый быстрый и безопасный транспорт. Очень рад, что теперь все жители Петербурга могут ездить в таких вагонах, красота», — поделился мнением Василий Герелло.
Запуск нового состава прокомментировал и министр спорта РФ Виталий Мутко.
«Это важное событие, ведь скоро в Петербурге пройдут несколько турниров — не только Кубок конфедераций. Нам очень важно, чтобы все болельщики знали и любили этот турнир — начинается промоакция таким прекрасным образом. Так что хочу всех поздравить», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Поезд, посвящённый Кубку конфедераций — 2017, будет курсировать по Линии 5 с 19 января на постоянной основе.