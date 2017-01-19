Хави Гарсия: без участия в еврокубках у «Спартака» преимущество перед «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия выразил мнение, что «Спартак» имеет преимущество перед петербургской командой в борьбе за первое место, так как не участвует в еврокубках. После 17 туров «Зенит» занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака», на пять очков.
Петербуржцы продолжают борьбу в Лиге Европы, где в 1/16 финала сыграют с «Андерлехтом», в то время как красно-белые ещё летом прошлого года выбыли из турнира, проиграв по сумме двух встреч кипрскому АЕК.
«Да, наверное, можно сказать, что „Спартак“ имеет небольшое преимущество перед „Зенитом“, так как команда не будет участвовать в еврокубках. У москвичей будет меньше матчей, больше времени на подготовку, меньше травм. С другой стороны, у нас длинная «скамейка» запасных, качественные игроки, поэтому мы вполне можем с этим справиться.
С тех пор как я пришёл в „Зенит“, это лучший сезон „Спартака“. Вторая часть чемпионата будет очень интересной, так как остальные команды поджимают лидера и не дадут ему стать чемпионом просто так. Нас не нервирует отставание от лидера в пять очков, просто мы больше не имеем права на ошибку. Чемпионат России достаточно ровный турнир, и каждый может потерять очки в любой игре», — цитирует хавбека ТАСС.