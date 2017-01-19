Симонян: тренером молодёжной сборной России будет Бушманов

Старшим тренером молодёжной сборной России станет Евгений Бушманов. Об этом сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Ранее пост старшего тренера команды занимал Николай Писарев.
«Тренером молодёжной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро. Кто будет тренером „Спартака-2“, надо спрашивать в клубе», — цитирует Симоняна ТАСС.
Бушманов от комментариев по просьбе «Чемпионата» отказался. Специалист с 2013 года является главным тренером «Спартака-2», который выступает в ФНЛ.