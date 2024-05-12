«Лацио» победил «Эмполи» в матче 36-го тура Серии А

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

На третьей компенсированной минуте первого тайма открыл счёт защитник «Лацио» Патрисио Габаррон. Автором результативной передачи стал нападающий Маттиа Дзакканьи. К концу встречи, на 89-й минуте, полузащитник римлян Матиас Весино установил итоговый счёт матча.

После этой победы в активе «Лацио» стало 59 очков после 36 матчей. Римляне продолжаются оставаться на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» с 32 очками находится на 16-й строчке.