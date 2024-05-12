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«Лацио» победил «Эмполи» в матче 36-го тура Серии А

«Лацио» победил «Эмполи» в матче 36-го тура Серии А
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Сегодня, 12 мая, состоялся матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

Италия - Серия А . 36-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Габаррон – 45+3'     2:0 Весино – 89'    

На третьей компенсированной минуте первого тайма открыл счёт защитник «Лацио» Патрисио Габаррон. Автором результативной передачи стал нападающий Маттиа Дзакканьи. К концу встречи, на 89-й минуте, полузащитник римлян Матиас Весино установил итоговый счёт матча.

После этой победы в активе «Лацио» стало 59 очков после 36 матчей. Римляне продолжаются оставаться на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» с 32 очками находится на 16-й строчке.

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