Казаков: Бушманов покидает «Спартак» не без участия Карреры

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков раскрыл детали предстоящего ухода Евгения Бушманова с должности главного тренера «Спартака-2» и переход на работу наставником молодёжной сборной России.
«Насколько известно, Бушманов покидает „Спартак“ не без участия Карреры. Никакой интриги там нет и в помине. Каррера требовал, чтобы вся юношеская система в клубе была выстроена одинаково, чтобы все команды играли по одной системе, отвечающей единственной идеологии, признаваемой итальянцем: побеждать. Просто побеждать. Бушманов в ответ оперировал традициями „Спартака“, в которых он рос и сформировался – и этот спор (что важно – открытый, а не тайный) можно было разрешить, либо уволив тренера „Спартака-2“, либо подмяв его под чужие взгляды.
«Спартак» (или Федун) нашёл идеальный выход – предложив Бушманова в молодёжную сборную. То, что раньше прошли переговоры с другими кандидатами, которым были даны какие-то устные гарантии, никого не должно смущать. Все (или почти все) счастливы. «Спартак» нашёл для Бушманова достойное место работы и получил во главе «молодёжки» тренера, смотрящего на футбольный мир красно-белым взглядом. Каррера сделал клуб более целостным. Дмитрий Гунько, который, по слухам, должен сменить Бушманова в «Спартаке-2», от подобного противостояния ограждён заранее – поскольку придёт на работу, понимая все требования, которые теперь есть к этой должности», — цитирует Казакова «Спорт-экспресс».