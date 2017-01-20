Рюдигер: «Челси»? Конте — отличный тренер, но я предпочитаю остаться в «Роме»

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер сообщил, что не рассматривает возможности перехода в «Челси». Об интересе синих к немецкому игроку сообщается ещё с лета прошлого года.
«Челси»? Антонио Конте — отличный тренер, но я предпочитаю остаться в «Роме». Мы ведём борьбу на трёх фронтах, и нам нужно завоевать трофей. Я здесь ради побед, я одержим ими, как и Лучано Спаллетти", — цитирует Рюдигера Football Italia.
В текущем сезоне 23-летний защитник провёл 10 матчей в итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.