Зидан – о безголевой серии Роналду: ну и что? Криштиану по-прежнему хорош

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал трёхматчевую безголевую серию нападающего Криштиану Роналду, а также два подряд поражения команды.
«Криштиану по-прежнему хорош. Может быть, у него было несколько неудачных дней, ну и что? Он всегда остаётся в моём понимании игроком, который делает на поле разницу. Мы проиграли пару матчей, но не стоит паниковать. Возможно, эти два поражения подряд даже случились в подходящий момент. Теперь мы можем снова обрести уверенность в себе и начать новую удачную серию», — цитирует Зидана AP.