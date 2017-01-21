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Каррагер – Джеррарду: тренировать непросто – спроси у Гари Невилла

21 января 2017, суббота. 11:15. Футбол
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, прокомментировал возвращение в клуб бывшего одноклубника Стивена Джеррарда.

Накануне «Ливерпуль» объявил о том, что Джеррард вернулся в клуб и со следующего месяца займёт тренерскую должность в академии мерсисайдцев.

«Отличная новость! Удачи, Стиви, потому что тренировать непросто – спроси у Гари Невилла», – написал Каррагер в своём «твиттере».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в 2016 году проработал лишь четыре месяца в испанской «Валенсии», после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Валенсия Гари Невилл Джейми Каррагер Стивен Джеррард
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