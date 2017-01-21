Каррагер – Джеррарду: тренировать непросто – спроси у Гари Невилла

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, прокомментировал возвращение в клуб бывшего одноклубника Стивена Джеррарда.
Накануне «Ливерпуль» объявил о том, что Джеррард вернулся в клуб и со следующего месяца займёт тренерскую должность в академии мерсисайдцев.
«Отличная новость! Удачи, Стиви, потому что тренировать непросто – спроси у Гари Невилла», – написал Каррагер в своём «твиттере».
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в 2016 году проработал лишь четыре месяца в испанской «Валенсии», после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды.