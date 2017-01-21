Сэр Бобби Чарльтон обратился к Руни, который побил его рекорд по голам в «МЮ»

Легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон поздравил форварда манкунианцев Уэйна Руни, который спас команду от поражения в матче АПЛ со «Сток Сити» (1:1) и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ», побив рекорд Чарльтона.
«Прошло уже более 40 лет с того момента, как я забил последний из моих 249 голов за „Манчестер Юнайтед“, так что должен признать, что привык быть лучшим бомбардиром в истории этого славного клуба. У нас, на „Олд Траффорд“, порой играли просто фантастические нападающие. Они забили много голов, но несколько лет назад стало очевидно, что именно Уэйн превзойдёт мой рекорд.
Теперь такой день настал. Я бы соврал, если сказал, что не разочарован тем, что рекорд отныне принадлежит не мне. Тем не менее признаюсь, что рад за Уэйна. Он заслужил место в истории. Он настоящая легенда клуба и страны, а потому логично, что сейчас он лучший бомбардир в истории „Манчестер Юнайтед“ и сборной Англии. Было здорово наблюдать за ним каждую неделю с момента прибытия на „Олд Траффорд“ в 2004 году, он задал тон прекрасным хет-триком в дебютной игре и взволновал каждого из нас.
Я ушёл из футбола в 35 лет. Уэйну только 31 год, он по-прежнему хорош и, полагаю, забьет еще немало голов. Он продолжает демонстрировать, что может приносить большую пользу и забивать важнейшие голы. Руни установил очень высокую планку, и, думаю, никто не сможет покорить его достижение ещё много-много лет», — цитирует Чарльтона сайт «МЮ».
Это 250-й гол во всех турнирах 31-летнего английского форварда, выступающего за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. На счету Чарльтона 249 мячей за «МЮ».