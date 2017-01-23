Мэйсон получил перелом черепа и кровоизлияние в мозг в матче с «Челси»

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон после матча 22-го тура АПЛ находится в больнице — у него проломлен череп, также наблюдается кровоизлияние в мозг, сообщает Mirror. Напомним, на 12-й минуте матча, который закончился победой «Челси» — 2:0, защитник лондонской команды Гари Кэхилл головой врезался в двух игроков «Халл Сити».
Сильнее всех пострадал Мэйсон, и ему на лицо была надета кислородная маска. В течение 5 минут ему оказывалась медицинская помощь, затем под аплодисменты трибун 25-го номера «Халла» унесли с поля. Игрок был госпитализирован, а к первому тайму судья добавил восемь минут.