Энрике: доволен командой вне зависимости от того, играл ли соперник сильнее

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что всегда доволен действиями своих футболистов на поле. Наставник сине-гранатовых сказал это после гостевого матча 19-го тура чемпионата Испании, в котором каталонская команда одержала победу со счётом 4:0.
«Я доволен своей командой вне зависимости от того, играл ли соперник в каком-то матче сильнее. Позитивная динамика всегда придаёт тебе больше уверенности в своих силах. Однако мы всё ещё далеки от того уровня игры, который нам необходим, чтобы быть там, где хотим находиться», — приводит слова Луиса Энрике испанское интернет-издание Sport.