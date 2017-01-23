Педро: Диего Коста идеально подходит «Челси»

Нападающий «Челси» Педро Родригес после победы над «Халл Сити» в матче 22-го тура АПЛ высоко оценил значимость форварда Диего Косты. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу синих. Коста забил в первом же матче после возвращения в основу.
«Он очень хороший нападающий. Я играл с людьми топ-класса, настоящими глыбами — такими, например, как Златан Ибрагимович. Диего Коста — очень хороший нападающий, он отлично бежит, силён физически, и он забивает много важных голов для команды. Он идеально подходит для этой команды», — цитирует Педро Daily Mail.