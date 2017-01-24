«Байер» нацелился на нападающего «Генка» Бэйли

Главный тренер леверкузенского «Байера» Роджер Шмидт заинтересован в услугах нападающего «Генка» Леона Бэйли. Шмидт считает, что этот 19-летний футболист способен усилить атакующий потенциал его команды.
«Это скоростной и техничный футболист, с которым мы хотим подписать контракт в долгосрочной перспективе. Если же подходить к этому вопросу по-другому, то это было бы халатностью», — приводит слова Шмидта интернет-портал Goal.
По итогам 22 туров чемпионата Бельгии Бэйли принял участие в 19 матчах, став автором двух голов и пяти результативных передач.