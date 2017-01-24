Де Хеа: я правда очень счастлив играть за «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отверг слухи об интересе «Реала» и «Атлетико», сообщив, что счастлив в своём нынешнем клубе.
«Я чувствую себя очень хорошо, мне здесь очень комфортно. Я действительно очень счастлив играть за „Манчестер Юнайтед“ и сборную Испании. Чувствую себя очень сильным и уверенным, теперь нужно сохранить этот уровень и настрой до конца сезона.
Мне кажется, „МЮ“ здорово играет в защите, но мы стали больше времени владеть мячом — полагаю, именно это является ключевым фактором. Мы чаще владеем мячом и создаём больше моментов, это добавляет команде уверенности и положительно влияет на оборону», — сказал де Хеа в интервью MUTV.