Гамшик: по составу это самый сильный «Наполи», в котором я играл

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал победу над «Фиорентиной» в четвертьфинале Кубка Италии (1:0), отметив, что сегодняшний «Наполи» по составу самый сильный, в котором он играл.
«Наполи» удалось добиться победы, что говорит о командном росте. Мы становимся всё лучше и лучше. У нас сильная команда, которая стала более конкурентоспособной. Я думаю, что по составу это самый сильный «Наполи», в котором я играл. Мы можем бороться за любые цели.
«Ювентус» или «Милан»? Мало что изменится, если нам попадётся один или второй соперник. Это в любом случае будет красивая, но тяжёлая игра. Важно продолжить победную серию, и теперь мы хотим добиться победы в чемпионате», — цитирует Гамшика пресс-служба клуба.