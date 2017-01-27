Сурутуса: насчёт Месси у нас никаких жалоб нет, он просто хочет играть в футбол

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сурутуса пожаловался на судейство и действия соперников в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной». Играя на выезде, баски проиграли со счётом 2:5 и лишились выхода в полуфинал.
«Я заметил удары исподтишка и другие действия соперников в матче, победитель которого уже был решён. Всё это достойно сожаления. Всегда есть два-три футболиста «Барселоны», которые пытаются действовать не по-спортивному, используя удары локтями. На поле есть безобразные вещи, которые со стороны не видны. В этом матче также были странные действия», — цитирует Сурутусу Marca.
На вопрос относительно нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси Сурутуса ответил: «Насчёт Месси у нас никаких жалоб нет, он просто хочет играть в футбол».