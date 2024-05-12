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Сёмин: матч «Зенит» — ЦСКА принёс обострение в турнирную таблицу

Сёмин: матч «Зенит» — ЦСКА принёс обострение в турнирную таблицу
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Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о минувшем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Не назвал бы неожиданным результаты вчерашних игр. Играли равные команды. У «Зенита» с ЦСКА был хороший и равный матч, который принёс обострение в турнирную таблицу. В матче «Спартака» с «Краснодаром» тоже был закономерный результат — красно-белые больше мотивированы, их физические кондиции лучше. Они продолжают свою хорошую серию при новом тренере», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место. После 28 матчей РПЛ красно-синие заработали 42 очка и располагаются на шестой строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

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