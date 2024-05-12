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Чемпионская гонка в РПЛ: календарь матчей «Динамо», «Зенита» и «Краснодара»

После 28 туров Российской Премьер-Лиги на победу в данном турнире претендуют три команды: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Чемпион РПЛ сезона-2023/2024 определится в последних двух турах. Представляем вашему вниманию календарь матчей «Динамо», «Зенита» и «Краснодара».

29-й тур:

18 мая, 14:00 мск. «Динамо» — «Крылья Советов»;

18 мая, 19:00 мск. «Сочи» — «Краснодар»;

19 мая, 19:00 мск. «Ахмат» — «Зенит».

30-й тур:

25 мая, 16:30 мск. «Краснодар» — «Динамо»;

25 мая, 16:30 мск. «Зенит» — «Ростов».

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

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