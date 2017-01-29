«Миллуолл» из 3-го дивизиона обыграл «Уотфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала «Миллуолл» принимал на своём поле «Уотфорд». Встреча проходила на стадионе «Зе Ден» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Автором единственного гола в этой встрече стал Стив Морисон, отличившийся на 85-й минуте. Таким образом, «Миллуолл», который выступает в третьем английском дивизионе (первая лига) пробился в следующую стадию Кубка Англии, а представитель АПЛ «Уотфорд» своё участие в турнире завершил.
Отметим, что в 1/32 финала «Миллуолл» выбил «Борнмут» (3:0), который также выступает в Премьер-лиге.