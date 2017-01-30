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Ван Стее: «Зенит» не пойдёт на условия ПСВ, требующего € 20 млн за Проппера

30 января 2017, понедельник. 16:31. Футбол
Бывший спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее прокомментировал интерес петербургского клуба к голландскому полузащитнику ПСВ Дэви Препперу. Ранее в СМИ сообщалось, что первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составляло около € 14 млн, однако ПСВ отклонил предложение «Зенита», так как главный тренер команды Филлип Коку выступает против этого трансфера.

В свою очередь технический директор голландской команды Марсель Брандс заявил, что «ПСВ Эйндховен» будет готов продать Проппера в «Зенит», если петербургская команда предложит за игрока € 20-25 млн.

«Проппер давно находится вверху шорт-листа «Зенита», это мне известно. Полузащитник входит в тройку игроков, за которыми «Зенит» следит давно и желает их приобрести. Когда я был спортивным директором «Зенита», мы уже пытались купить его вместе с Вейналдумом.

Проппер — современный полузащитник, он обладает всеми аспектами игры на данной позиции. После продажи Витселя «Зенит» хочет найти ему замену. Раньше у нас была большая проблема финансового фэйр-плея, мы не могли совершать серьёзных покупок. Поэтому я считаю предложение в € 14 млн адекватным, но я понимаю и ПСВ, который просит € 20 млн.

Я сомневаюсь, что «Зенит» пойдёт на условия ПСВ. В России ещё месяц будет открыто трансферное окно, но я не думаю, что «Зенит» будет вести переговоры весь февраль. После закрытия трансферного окна в Европе цена на Проппера увеличится, так как ПСВ уже не сможет купить замену. Если ждать новостей, то до закрытия трансферного окна в Голландии», — цитирует Ван Стее De Telegraaf.

Дэви перешёл в ПСВ из «Витесса» в 2015 году за € 4,5 млн. В текущем сезоне хавбек сыграл в 19 матчах нидерландского первенства, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Источник: De Telegraaf Сообщить об ошибке
Теги
ПСВ Эйндховен ФК Зенит Хенк ван Стее Трансферы
Новости. Футбол
30 января 2017, понедельник
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