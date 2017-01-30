Ван Стее: «Зенит» не пойдёт на условия ПСВ, требующего € 20 млн за Проппера

Бывший спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее прокомментировал интерес петербургского клуба к голландскому полузащитнику ПСВ Дэви Препперу. Ранее в СМИ сообщалось, что первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составляло около € 14 млн, однако ПСВ отклонил предложение «Зенита», так как главный тренер команды Филлип Коку выступает против этого трансфера.
В свою очередь технический директор голландской команды Марсель Брандс заявил, что «ПСВ Эйндховен» будет готов продать Проппера в «Зенит», если петербургская команда предложит за игрока € 20-25 млн.
«Проппер давно находится вверху шорт-листа «Зенита», это мне известно. Полузащитник входит в тройку игроков, за которыми «Зенит» следит давно и желает их приобрести. Когда я был спортивным директором «Зенита», мы уже пытались купить его вместе с Вейналдумом.
Проппер — современный полузащитник, он обладает всеми аспектами игры на данной позиции. После продажи Витселя «Зенит» хочет найти ему замену. Раньше у нас была большая проблема финансового фэйр-плея, мы не могли совершать серьёзных покупок. Поэтому я считаю предложение в € 14 млн адекватным, но я понимаю и ПСВ, который просит € 20 млн.
Я сомневаюсь, что «Зенит» пойдёт на условия ПСВ. В России ещё месяц будет открыто трансферное окно, но я не думаю, что «Зенит» будет вести переговоры весь февраль. После закрытия трансферного окна в Европе цена на Проппера увеличится, так как ПСВ уже не сможет купить замену. Если ждать новостей, то до закрытия трансферного окна в Голландии», — цитирует Ван Стее De Telegraaf.
Дэви перешёл в ПСВ из «Витесса» в 2015 году за € 4,5 млн. В текущем сезоне хавбек сыграл в 19 матчах нидерландского первенства, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.