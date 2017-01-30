Президент «Марселя»: Пайет согласился на существенное понижение зарплаты

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро прокомментировал переход полузащитника Димитри Пайета из «Вест Хэм Юнайтед», сообщив, что игрок согласился ради этого трансфера пойти на существенное понижение зарплаты.
«Пайет перешёл в наш клуб, согласившись на существенное понижение зарплаты. Это красивый жест», — приводит слова Эйро пресс-служба французского клуба.
Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба заставило Пайета вернуть зарплату за январь прежде, чем согласится продать его в «Марсель». Зарплата хавбека в предыдущем клубе составляла £ 125 тыс. в неделю.
«Вест Хэм» продал Пайета в «Марсель» за £ 25 млн (€ 29 млн). Димитри подписал контракт на 4,5 года.