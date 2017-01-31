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175 лет назад
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«Бёрнли» купил у «Астон Виллы» Вествуда
31 января 2017, вторник. 20:00.
Футбол
«Бернли» объявил о переходе полузащитника «Астон Виллы»
Эшли Вествуда
. 26-летний футболист будет выступать под номером 18, информирует официальный сайт «Бернли». Сумма трансфера не разглашается.
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Вествуд провёл 23 матча, в которых получил три жёлтые карточки.
Посмотреть фото можно
тут.
Источник:
ФК "Бёрнли"
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Теги
Астон Вилла
Бёрнли
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Новости. Футбол
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