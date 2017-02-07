Зобнин: нет времени следить за матчами ЦСКА или «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чем второй сбор, который красно-белые в настоящее время проводят в Испании, отличается от первого, также отметив, что не следит за контрольными встречами команд-конкурентов по РФПЛ.
«Идёт второй сбор, и по сравнению с первым он, конечно, намного тяжелее. Мы стали больше уделять внимание физическим кондициям, больше стали бегать. Второй сбор намного отличается от первого. Несмотря на сильные нагрузки, мы должны показывать свой футбол, и никаких отговорок на то, что здесь мы очень много бегаем, не должно быть.
Все новички — футболисты хорошего уровня. Я думаю, они нам помогут в дальнейшем. Вообще, в „Спартаке“ всех новичков принимают очень здорово. Я в том числе. Когда приходил в команду, то почувствовал тепло от футболистов и от всего персонала. Проблем с адаптацией не может возникнуть.
Я не слежу за матчами ЦСКА, „Краснодара“ или „Зенита“. Смотрим только на себя, слежу только за своими матчами и тренировками. Нет времени смотреть на соперников», — сказал Зобнин в интервью клубному телевидению.