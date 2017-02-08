Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тарханов: Бугуи должен уехать из «Урала» в другой клуб

8 февраля 2017, среда. 17:29. Футбол
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о будущем нападающего Жан-Жака Бугуи. Ранее агент игрока Ив Амагбеньон жаловался в прессе, что не понимает, почему Бугуи играет в дубле «Урала».

«Бугуи уже давно играет в дубле. Сейчас он должен уехать в другой клуб. Если подойдёт, то подпишет контракт с новым клубом. Футболисту нужно играть, а на его позиции в «Урале» есть наши молодые игроки.

Когда я пришёл на должность главного тренера, у Жан-Жака была травма, и он находился на лечении, поэтому поработать мне с ним почти не удалось. Сказать о нём ничего не могу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Симовских.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Урал Александр Тарханов Трансферы
Новости. Футбол
8 февраля 2017, среда
19:01 Газзаев: Мутко оскорбил весь российский тренерский цех
19:00 «Боруссия» Д — «Герта»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
18:57 «Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с 12-й командой чемпионата Сербии
18:50 «Краснодар» упустил победу над «Хёугесунном» в товарищеском матче
18:49 Консул Украины в Мюнхене потребует извинений от «Баварии» за баннеры про Зозулю
18:40 Бубнов: ЦСКА на текущем этапе выглядит не хуже «Спартака» и «Зенита»
18:29 «Кротоне» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00
18:25 В дебютном матче Тевеса «Шанхай Шэньхуа» проиграл и вылетел из азиатской ЛЧ
18:23 Агент: у Джеко нет причин уходить из «Ромы»
18:06 19-летний Хенрихс может стать преемником Лама в «Баварии»
17:55 «Анжи» проиграл «Дукле» в товарищеском матче, пропустив в концовке
17:46 Погба приобрёл особняк недалеко от Манчестера за € 3,4 млн
17:42 Кевин-Принс Боатенг: Клопп – лучший тренер мира
17:34 «РБ Лейпциг» продлил контракт с Форсбергом
17:32 Маскерано из-за травмы не поможет «Барселоне» в первом матче с «ПСЖ» в ЛЧ
17:29 Тарханов: Бугуи должен уехать из «Урала» в другой клуб
17:27 Госдума ужесточила ответственность за нарушение правил поведения болельщиков
17:13 Руни готов помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с «Уотфордом»
17:05 Селюк: у Каборе с Галицким идиллия
16:58 Сборная России U21 в марте проведёт товарищеские матчи против Румынии и Норвегии
16:57 У «Терека» нет предложений по О. Иванову, клуб намерен продлить с ним контракт
16:35 Шнейдерлен: «Эвертону» по силам догнать «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
16:35 Судья Федотов из-за травмы не смог сдать норматив по физподготовке в Анталии
16:33 Алханов: разговоры о переименовании ФК «Терек» в ФК «Ахмат» были
16:27 Балашов: Луценко в тульском «Арсенале» точно не будет, по Фримпонгу новостей нет
16:11 «Реал» вновь проявляет интерес к де Хеа и готов заплатить € 65 млн
16:10 Мутко: Бородюк в РФС? Такое приглашение требует достойной заработной платы
16:04 ESPN: игра Каборе заставляет задуматься, почему он ещё в «Краснодаре»
16:02 Мутко: хочу, чтобы РФС твёрдо стоял на ногах и закрыл все свои долги
15:57 Симонян: Кот-д’Ивуар — одна из лучших сборных континента
15:43 Мутко: у Кот-д’Ивуара отличный подбор игроков, для России это серьёзный спарринг
15:39 Антонов: хочу отойти от шока после просмотра в «Анжи»
15:32 Кержаков: Месси или Аршавин? Конечно, Аршавин!
15:25 Слуцкий признался, что приехал в стан ЦСКА, чтобы «проставиться»
15:24 Неста: надеюсь, новые владельцы «Милана» будут помнить о традициях клуба
15:16 Семшов: сейчас у тульского «Арсенала» только одна цель
15:04 Сборные России и Кот-д’Ивуара сыграют товарищеский матч 24 марта в Краснодаре
14:59 Президент «Атлетико»: Гризманн в «МЮ»? Это маленькая команда
14:52 Президент Ла Лиги встретился с послом Украины в Испании по ситуации с Зозулей
14:45 Ломбертс: с русскими не так легко вести переговоры
14:32 Красич: скорее всего, я останусь в «Лехии» на год, может быть, на два
14:15 Суд обязал «Ростов» погасить долг по арендной плате в размере 150 тыс. рублей
14:05 Шустер советует Гётце покинуть «Боруссию» Д
14:04 Руководство «Фенербахче» хочет продлить контракт с Адвокатом
13:50 Кадыров: Уциева заслуженно считают одним из лучших защитников страны
Все новости RSS
Кто будет основным нападающим "Спартака" весной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+