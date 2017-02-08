Кадыров: решение о смене названия «Терека» — прерогатива совета директоров клуба

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о возможном переименовании ФК «Терек» в ФК «Ахмат».
«Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент республики, герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Ещё раз говорю, что решение остаётся за советом директоров», — цитирует Кадырова пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.