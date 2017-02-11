«Арсенал» — «Халл Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30

11 февраля в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 25-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Халл Сити». Встреча начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Халл Сити».
Ранее друг с другом команды встречались 25 раз. 17 матчей завершились победой «Арсенала», пять раз команды сыграли вничью, и трижды сильнее оказались футболисты «Халл Сити».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась гостевой победой «Арсенала» со счётом 4:1.