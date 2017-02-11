«Арсенал» выиграл у «Халла» и догнал «Тоттенхэм» по количеству набранных очков

«Арсенал» выиграл у «Халл Сити» в матче 25-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:0.
На 34-й минуте мяч после прострельной передачи с левого фланга достался защитнику, тот в падении пытался его выбить, но мяч угодил в руку Алексису Санчесу и залетел в ворота.
В концовке Сэм Клукас рукой остановил мяч, летящий в створ ворот. Рефери тут же показал красную карточку и назначил пенальти, который был реализован Санчесом.
«Арсенал», набравший 50 очков, догнал «Тоттенхэм Хотспур» и делит со «шпорами» второе место, сыграв на матч больше. «Халл» (20) идёт 18-м.