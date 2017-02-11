Венгер: возможно, «Арсеналу» повезло, что выиграли у «Халл Сити»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Халл Сити» в матче 25-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:0.
«Мы играли с упорством, настойчивостью и последовательностью. При этом команда играла как будто с небольшим тормозом — было видно, что игроки находились под давлением, и это сказывалось. Возможно, „Арсеналу“ повезло, что выиграли этот матч.
Мы создали большое количество опасных моментов, особенно в первом тайме. Но мяч никак не заходил в ворота. Меня впечатлила игра „Халла“, они действовали здорово», — цитирует Венгера BBC.