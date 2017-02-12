Директор «Барселоны»: у меня сложилось впечатление, что травма Видаля серьёзная

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес выразил опасение, что травма лодыжки защитника Алейкса Видаля, полученная в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), носит серьёзный характер.
«У меня сложилось впечатление, что травма серьёзная. Мы знаем, что заключительная часть сезона будет тяжёлой из-за насыщенного календаря. К счастью, Иньеста и Бускетс восстановились от травм.
Алейкс выбыл из состава, но мы будем готовы к важным матчам. С самого начала сезона это было нашей целью», — цитирует Фернандеca Marca.