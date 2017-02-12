«Галатасарай» дома проиграл команде Веллитона

«Галатасарай» проиграл «Кайсериспору» в матче 20-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
У гостей отличились Ларрис Мабьяла и Левент Гюлен, у хозяев — Эрен Дердийок. Экс-игрок «Спартака» Веллитон, ныне выступающий за «Кайсериспор», вышел на поле на 79-й минуте.
«Галатасарай» (39 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Бешикташа» на пять баллов. «Кайсериспор» (19) поднялся на 16-ю строчку.