РФС запретил «Кубани» регистрировать новичков из-за долгов перед «Спартаком»

Палата по разрешению споров РФС запретила «Кубани» регистрировать новых футболистов в связи с задолженностями перед «Спартаком» по трансферу нападающего Владимира Обухова, который перешёл в краснодарскую команду летом 2016 года, сообщает пресс-служба организации.
«Удовлетворить заявление ФК «Спартак» в отношении ФК «Кубань» о выплате задолженности по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств (по выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Владимира Обухова) в полном объёме. Обязать «Кубань» выплатить «Спартаку» задолженность по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств. Применить к «Кубани» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Кубани» в случае исполнения обязательств перед «Спартаком», установленных настоящим решением», — говорится на официальном сайте РФС.
Также палата РФС удовлетворила заявление полузащитника Игоря Жураховского в отношении «Кубани» о выплате задолженности по зарплате за ноябрь-декабрь 2016 года и проценты за задержку выплаты.