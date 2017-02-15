Халимбеков: после ухода Джикии оборона «Амкара» играет в непривычных сочетаниях

Тренер «Амкара» Арслан Халимбеков поделился впечатлениями от контрольного матча с молдавским «Шерифом» (1:2) и посетовал на нехватку защитника Георгия Джикии, который перешёл в «Спартак».
«Нашим сегодняшним соперником был квалифицированный коллектив, регулярно выступающий в Лиге Европы. Матч проходил в достаточно непривычных условиях. Подвела погода: в Белеке был сильный ветер, кроме того, качество поля оставляло желать лучшего. Первый тайм, в котором приняли участие в основном игроки ближайшего резерва, прошёл с небольшим преимуществом «Шерифа». Однако моментов у наших ворот создано практически не было. Единственный гол пропустили со стандарта – будем разбираться, что именно произошло в этом моменте, проведём работу над ошибками.
Во втором тайме на поле вышли игроки основного состава, мы сразу захватили инициативу и забили быстрый гол. Игра давалась, создали много моментов — казалось, вот-вот дожмём соперника, но в итоге пропустили обидный гол в концовке встречи. Моменты были у Костюкова, Бодула, Анене, но опять-таки реализация нас подвела. В то же время сегодняшняя игра показала, что в нашей игре в обороне есть моменты, над которыми нужно серьёзно поработать. После ухода Георгия Джикии оборона играет в достаточно непривычных сочетаниях, вопрос сыгранности требует определённого времени», — цитирует Халимбекова сайт «Амкара».