Нападающий «Зенита» Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»

20-летний нападающий «Зенита» Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском «Амкаре», сообщает «Советский спорт в Санкт-Петербурге». В настоящее время подопечные Гаджи Гаджиева проходят сбор в Белеке.
В прошлом сезоне Гасилин провёл 19 матчей за «Зенит-2» и забил восемь мячей, а также сыграл одну игру за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0).
В прошлом сезоне победитель юношеского чемпионата Европы—2013 для игроков не старше 17 лет выступал за «Шальке-2». В 33 матчах за немецкий клуб Гасилин забил 14 голов.