Болельщики «Барселоны» оскорбили Андре Гомеша

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш подвергся оскорблениям со стороны болельщиков команды, когда он приезжал на сегодняшнюю тренировку сине-гранатовых, сообщает AS.
Португалец стал объектом критики прессы из-за слабой игры в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4). Фанаты каталонцев, увидев его, начали скандировать: «Тупица, тупица!»
«Барселона» приобрела Гомеша у «Валенсии» летом 2016 года за € 55 млн с учётом бонусов. В текущем сезоне Примеры он провёл 16 матчей (10 — в основе), отметившись 1 результативной передачей.