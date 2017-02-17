Девич: теперь у «Ростова» есть преимущество, но расслабляться нельзя

Нападающий «Ростова» Марко Девич прокомментировал победу над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Считаю, мы играли компактно и заставили соперника фолить. Несмотря на победу, не стоит говорить, что мы уже вышли в 1 8 финала.
Нас ждёт ответный матч в Праге и мы собираемся серьёзно подготовиться к нему. Конечно, теперь у нас есть преимущество, но расслабляться нельзя», — передаёт слова Девича корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
Ответный матч между «Спартой» и «Ростовом» состоится 23 февраля в Праге.