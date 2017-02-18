Наставник «РБ Лейпциг» считает, что «Бавария» ещё не стала чемпионом Германии

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль полагает, что мюнхенскую «Баварию» ещё рано поздравлять с очередным титулом чемпиона страны. Хазенхюттль не сомневается в том, что подопечным Карло Анчелотти будет очень нелегко выиграть национальное первенство.
«Впереди ещё много туров. Когда обращаешь внимание на то, как игроки «Баварии» радовались победе над «Ингольштадтом 04», то понимаешь, что им также пришлось трудно», — приводит слова Хазенхюттля Bild.
По итогам 20 туров Бундеслиги «Бавария» с 49 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. У идущего на 2-м месте «Лейпцига» на 7 очков меньше.