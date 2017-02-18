Касильяс: меня перестали вызывать в сборную и я стал лучше играть в «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс отметил, что нынешний сезон проводит лучше, чем предыдущий.
«Меня часто спрашивают, вернул ли я прежнюю форму. Думаю, каждому футболисту необходимо дать время для адаптации в новых условиях. Перемены в жизни становятся странными, если до этого долго выступать за одну команду. В прошлом году, вероятно, я играл не на былом уровне, но сейчас я чувствую себя увереннее, отсюда и результат. Меня перестали вызывать в сборную Испании, что позволило сосредоточиться на клубе. Я снова улыбаюсь и чувствую себя очень здорово на поле», — цитирует Касильяса As.